Newsblog

Fahrschein­kontrolle eskalierte

STEYR. Am 30. März um 16:10 Uhr wurde eine Polizeistreife in Steyr zur Unterstützung zu einer Fahrscheinkontrolle gerufen. Eine Person wollte sich nicht ausweisen und wurde zunehmend aggressiver. Am Einsatzort wurden drei Kontrolleure, sowie ein 26-jähriger Mann aus Steyr, angetroffen ...

Die Kontrolleure gaben an, dass der Mann sie mehrmals bedrohte und einen falschen Ausweis vorzeigte. Aufgrund des zunehmend aggressiven Verhaltens sowie der Aussagen der Anwesenden, wurde der 26-Jährige zur sofortigen Vernehmung in die Poizeistation Tomitzstraße gerbracht.

Er Mann wird bei der Staatsanwaltschaft Steyr angezeigt.