Newsblog

Neues aus dem Stadtsenat im April

STEYR. Ölsperren für Feuerwehr | Sportanlage Rennbahn: Sanierung geplant | Photovoltaik: vier Projekte in Planung | Arbeiten an der Lauberleite | Straßenbeleuchtung wird komplett auf LED umgestellt | Subvention für Tierheim ...

Ölsperren für Feuerwehr

Der Wasserzug der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Steyr bekommt sechs neue Ölsperren. Der Stadtsenat gibt dafür 24.200 Euro frei. Die bis jetzt verwendeten Ölsperren sind beim Einsatz gegen die Ölverschmutzung im Bereich des Ennskais beschädigt worden.

Sportanlage Rennbahn: Sanierung geplant

Im Bereich der Sportanlage Rennbahn müssen die Flachdächer der Garage und der Werkstätte saniert werden. Der Stadtsenat gibt dafür knapp 34.800 Euro frei.

Photovoltaik: vier Projekte in Planung

Die Stadt plant, vier Gebäude mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten, und zwar als Dachanlagen auf folgenden Objekten: Löschzug IV, Christkindl (73 kWp), Volksschule Promenade (69 kWp), Sonderschule Industriestraße (176 kWp) und Sportheim Münichholz (49 kWp). Die Genehmigung des Netzbetreibers liegt bereits vor. Die in den Anlagen erzeugte Strommenge darf uneingeschränkt in das öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Der Stadtsenat gibt für Planungsarbeiten knapp 21.400 Euro frei.

Arbeiten an der Lauberleite

An der Lauberleite im Bereich des Steinwändweges müssen Rodungs- und Sicherungsarbeiten durchgeführt werden, damit die Sicherheit der Passanten gewährleistet bleibt. Der Stadtsenat gibt dafür 22.500 Euro frei.

Straßenbeleuchtung wird komplett auf LED umgestellt

Die Straßenbeleuchtung der Stadt Steyr wird nun komplett auf LED (Light Emitting Diode, deutsch Lichtdiode) umgestellt. Der Stadtsenat gibt für Planungsarbeiten etwa 35.500 Euro frei. Die Stadt Steyr betreibt 6300 Lichtpunkte für die Beleuchtung von Verkehrswegen. Seit 2013 hat man bereits die Hälfte davon auf das kostensparende und energieeffiziente LED-System umgestellt. Ebenfalls seit 2013 wird bei Neubauten nur noch LED-Technologie eingesetzt. Die restlichen Lichtpunkte, die noch mit Natriumdampf-, Quecksilberdampf- und Leuchtstofflampen betrieben werden, sollen demnächst durch LED-Beleuchtung ersetzt werden.

Subvention für Tierheim

Die Stadt unterstützt den Betreiber des Steyrer Tierheims, den Oberösterreichischen Landestierschutzverein und Verein für Naturschutz, mit 15.000 Euro. Der Stadtsenat gibt den Betrag frei. Das Geld soll unter anderem für die Finanzierung des Betriebs und von anerkannten Tierschutz-Projekten verwendet werden.