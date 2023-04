Newsblog

Feuerwehr­jugend beim Wissen­stest souverän

BEHAMBERG/WACHTBERG. Nach intensiver Vorbereitungszeit trat die Behamberger Feuerwehrjugend mit der Feuerwehrjugend Wachtberg am Samstag, 1. April beim Wissenstest in Aschbach a.d. Steyr an. Neben theoretischem Wissen aus den unterschiedlichen Bereichen der Feuerwehr ...

wurden auch praktische Fertigkeiten, wie Knoten oder der Umgang mit Feuerlöschern geprüft. Alle Teilnehmer absolvierten die gestellten Aufgaben souverän.