Newsblog

Schüler:innen durften selbst Bubu­ruza-Eis her­stellen

STEYR. Die MS Münichholz ist österreichweit eine von 30 Schulen, die im letzten Jahr als Pilotschule im Rahmen des Schulpiloten Wirtschaftsbildung ausgewählt wurde. Der Schulpilot läuft 4 Jahre und die MS Münichholz ist mit den heurigen 1. Klassen in das Abenteuer gestartet. Nach einem kreativen Findungsprozess wurden im Zuge dessen zwei tolle Projekte geplant und erfolgreich umgesetzt ...

Buburuza Eis von Schüler*innen der 1b

SchCOOL-Eis heißt die "Firma", die gemeinsam mit dem Klassenvorstandsteam Rudolf Steininger und Daria Franger aus der Taufe gehoben wurd. Bei Andreas Resch (Buburuza-Eis) absolvierten die Kids einen Workshop zum Produzieren von zwei köstlichen Eissorten.

Die 18 Schüler*innen haben die hochwertigen Früchte und Zutaten nach fachkundiger Erklärung und Begleitung durch Andreas Resch und seinem Team gewaschen, geschnitten, ausgepresst und abgewogen. Sie konnten ihre eigene Rezeptur auch persönlich abschmecken und eine professionelle Feststoffkontrolle mit einem Refaktormeter kennenlernen und durchführen. Nur wenige Minuten nachdem die zwei unterschiedlichen Fruchtcocktails in die Eismaschinen gefüllt wurden, kam köstliches Fruchteis zum Vorschein. Für die Hobbyeismacher war das der spannendste Moment an diesem Vormittag. Insgesamt wurden 60 Liter Eis in zwei Sorten produziert, welche aus Erdbeeren, Himbeeren, roten Rüben und Paprika bzw. aus Mango, Orange, Mandarine und Zitrone bestanden.

"Es war toll zu sehen, wie motiviert die Kinder ans Werk gingen und 511 Becher köstliches Buburuza Eis herstellten", sagt Schulleiter Günther Briedl. Jeder Becher wurde mit eigenen Etiketten beklebt, wozu es zur Findung eines passenden Logos in den Tagen vor dem Workshop einen Kreativwettbewerb in der Schule gab. Im Vorfeld und in der Nachbearbeitung setzten sich die Kinder mit Ihren Lehrkräften in den unterschiedlichsten Gegenständen mit den Inhalten des Projektes auseinander.

Vorlesekino mit Popcorn von der "1a Popcornstube"

Das erste von Frau Vogelhuber Martina initiierte und durch den österreichweiten Vorlesetage inspirierte Vorlesekino der MS Münichholz war eine spannende Möglichkeit, Kinder mit dem Thema Lesen in Verbindung zu bringen. Ziel war es auch, ihre Lesemotivation nachhaltig zu steigern. Alle Lehrkräfte der Schule lasen den Kindern in den unterschiedlichsten Räumen der Schule Bücher vor, die großteils in der Schulbibliothek auszuleihen sind.

Zu einem Vorlesekino braucht es natürlich Popcorn. Die 19 Schüler*innen der 1a waren ab der ersten Minute von der Idee unter die Popcornproduzenten zu gehen, begeistert. Auch sie gestalteten Logos für die Sackerl und lernten beispielsweise in Geografie, wo Mais angebaut und geerntet wird. Bei der Wahl der Rohstoffe für die Produktion der Snacks griffen Herr Rößner und Frau Rotter auf regionale Produkte zurück.

Für diese Idee wurden eigens eine Popcornmaschine angekauft und ein Verkaufsstand in Form eines Wagerls hergestellt. Mit den Einnahmen der Verkäufe der Eisbecher bzw. des Popcorns ist geplant, Klassenausflüge zu bestreiten und nach getaner Arbeit einfach zu genießen.