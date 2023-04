Newsblog

Feuerwehr­jugend setzt sich mit Baum­pflanzaktion für den Klimaschutz ein

STEYR-LAND. Am Samstag, 01. April fand die Baumpflanzaktion der Feuerwehrjugend im Bezirk Steyr-Land statt. Treffpunkt für die rund 70 Jugendlichen samt Betreuer:innen war das Feuerwehrhaus Schiedlberg. Nach der Begrüßung von Bezirks-Feuerwehrkommandant Wolfgang Mayr und Johann Singer (Bürgermeister von Schiedlberg und Abgeordneter zum Nationalrat) ging es auch schon zu den ausgewählten Waldstücken im Gemeindegebiet Schiedlberg ...

Nach einer kurzen Einführung durch 3 Förster, welche die Jugendlichen unterstützten, wurden auch schon die ersten Bäume gepflanzt. Top motiviert und ausgerüstet mit Spaten, Kreuzhake und Winkelhaue wurden in knapp 2 Stunden über 1000 junge Bäume in den beiden ausgewählten Waldflächen gepflanzt. Zum Abschluss gab es für alle Teilnehmer einen Imbiss bei den Bauern, welche ihr Grundstück für diese Aktion zur Verfügung stellten.

Feuerwehrjugend-Aktion 2023

Klimaschutz ist zum Schwerpunkt der diesjährigen Feuerwehrjugend-Aktion erklärt worden. Im Zuge derer werden von der oberösterreichischen Feuerwehrjugend, die mit knapp 11.000 Feuerwehrjugendlichen eine der größten Jugendorganisationen in OÖ ist, auch ebenso viele Bäume gesetzt. Insgesamt umfasst die österreichweite Feuerwehrjugend-Aktion 30.000 Neupflanzungen. Für jedes Mitglied soll dabei, unter tatkräftiger Mitwirkung der Feuerwehrjugend selbst, einen Baum gepflanzt werden.

Bereits vor der Pandemie war als großangelegte Idee des Österreichischen Bundesfeuerwehrverband geplant, Bäume von und für jedes Mitglied der Feuerwehrjugend zu pflanzen. Die Jugend will ein Zeichen für ihre Generation setzen und setzt sich auch entschlossen dafür ein. Klimaschutz ist eines der drängendsten Herausforderungen unserer Generation. Als Schwerpunkt wird sie in der Oö. Feuerwehrjugend verstärkt in die Ausbildung mit aufgenommen, um das Bewusstsein zu schaffen und schärfen. Unterstützt wird diese Aktion in Oberösterreich vom Landesforstdienst OÖ.

Aufgeteilt auf die vier Viertel werden mehrere Aktionstage stattfinden. LFR Deschberger sieht in dieser Aktion zum einen ein „feuerwehrübergreifendes Element“: die Fähigkeiten der Feuerwehren mit vielen Kamerad:innen und großem Einsatz eine Aktion dieser Größenordnung stemmen können, und zum anderen, dass die Jugend mit dieser tollen, wichtigen Initiative aktiv ihre Zukunft mitgestalten kann. Für Feuerwehrpräsident Robert Mayer ist das Thema Klimaschutz ein gesamtgesellschaftlich dringliches. Nachdrücklich bringt er dabei die Vorbildwirkung der Feuerwehren vor: „Die Feuerwehrjugend Oberösterreich besteht aus über 11.000 Mädchen und Burschen. Für jedes Mitglied soll im Zuge dieser Aktion ein Baum gepflanzt werden. Damit möchten wir auf nachhaltige Maßnahmen zum Klimaschutz hinweisen, ein Zeichen setzen und die Vorbildwirkung der Feuerwehr nutzen, um die breite Öffentlichkeit zum Handeln zu motivieren. Wenn wir alle gemeinsam am Klimaschutz arbeiten, können wir unsere Zukunft sichern.“

Ein ausgewachsener Baum produziert Sauerstoff für 15 Menschen pro Tag. Bei 30.000 Bäumen versorgen sie also 450.000 Menschen. Die Feuerwehrjugend geht mit gutem Beispiel voran und will auch Vorbild sein. Diese Aktion ist nicht nur als „Zeichen“ für den Klimaschutz, sondern als langfristige Maßnahme anzusehen. Danke an den (Spender der Bäume) für die zur Verfügung gestellten Bäume und ganz besonders natürlich an die Feuerwehrjugend, die fleißig gesetzt hat und sich auch weiterhin für die Natur und das Klima einsetzt.

Fotos: BFK SE