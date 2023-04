Newsblog

Paket­zusteller war zu schnell, hatte kaputte Reifen und war nicht ange­meldet

LINZ-LAND. Am 4. April gegen 20:20 Uhr, fiel Beamten der Polizei Neuhofen an der Krems auf der Kremstal-Landesstraße (B139), im Ortsgebiet von Kematen an der Krems, ein Klein-Lkw auf, der mit offensichtlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Neuhofen fuhr ...

Es erfolgte daher sofort die Nachfahrt, wobei der Lenker, als er die Beamten wenden sah, den Klein-Lkw sofort stark abbremste. Dennoch durchfuhr er dann das unmittelbar angrenzende Ortsgebiet von Fischen noch mit ca. 70 km/h. Bei der folgenden Lenker- und Fahrzeugkontrolle zeigte sich der 25-jährige aus dem Bezirk Linz-Land sofort geständig. Weiters gestand er gegenüber den Beamten, als Paketzusteller zu arbeiten und noch nicht angemeldet zu sein.

Bei der Fahrzeugkontrolle stellte sich heraus, dass der rechte hintere Reifen komplett profillos war und einen ca. fünf cm langen Riss aufwies, wobei die Seitenwand abstand und das Stahlgewebe bereits zu sehen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Mann wird der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land und der Finanzpolizei zur Anzeige gebracht.