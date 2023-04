Newsblog

25 Verletzte durch Pfefferspray bei Party

STEYR-LAND. Bei einer Veranstaltung in Sierning, sprühte am 10. April gegen 2 Uhr ein noch Unbekannter in einem gut gefüllten Zelt Pfefferspray in die Menschenmenge. Dabei verletzten sich etwa 25 Personen. Mehrere Anwesende hatten sofort massive gesundheitliche Probleme ...

Von den Rettungskräften vor Ort konnten 15 Personen rasch versorgt werden. Eine Person wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die aufgefundene Pfefferspraydose konnte sichergestellt und Spuren gesichert werden. Die Ermittlungen laufen.

Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Sierning unter 059133/4153-100 entgegengenommen.