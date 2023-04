Newsblog

Was tun, wenn nichts mehr geht: Vortrag zum Thema Blackout

STEYR. Was tun, wenn kein Handy, kein Internet, keine Heizung, kein Bankomat, keine Tankstelle und kein Aufzug mehr funktioniert, wenn Züge und Busse stillstehen, wenn auch der Herd in der Küche kalt bleibt. Zum Thema „Blackout und Bevorratung“ veranstaltet die Stadt Steyr gemeinsam mit dem Oberösterreichischen Zivilschutz am Dienstag, 25. April 2023, um 19 Uhr im Gasthaus Zöchling einen Vortrag unter dem Motto „Vorsorgen schützt vor Sorgen“ ...

Fachleute erklären, wie man seinen Haushalt richtig für Krisenzeiten und Katastrophen ausstattet. Der Eintritt ist frei.

„Blackout“ ist das englische Wort für eine europaweite Großstörung. Man geht dabei von einem totalen Zusammenbruch des Stromnetzes und der Infrastruktur aus.