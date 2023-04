Newsblog

82-Jährige flüchtete aus brennendem Haus

LINZ-LAND. Am 13. April gegen 16:45 Uhr, kam es in einem Haus in Kronstorf zu einem Brand. Laut Angaben der 82-jährigen Bewohnerin kam es im Bereich des Herdes plötzlich zu Rauch- und Flammentwicklung. Daraufhin flüchtete sie aus dem Haus ...

Ihr 36-jähriger Nachbar bemerkte ebenso die starke Rauchentwicklung und setzte die Rettungskette in Gang. Die 82-Jährige war voll mit Ruß und wurde von ihrem Nachbarn erstversorgt. Schließlich wurde sie von der Rettung zur Behandlung ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert.

Als Brandursache wird eine Verpuffung im Bereich des Ölofens angenommen. Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehren Kronstorf und Hargelsberg mit insgesamt 31 Einsatzkräften. Die Harr-Landesstraße L1404 war zwischen den StrKm 8,0 und 10,0 bis 18.30 Uhr komplett gesperrt. Die Katze der 82-Jährigen, konnte nicht gerettet werden.