Keller in Dietach stand unter Wasser

STEYR-LAND. Nach heftigen Regenfällen kam es am Samstag,15. April zur Überflutung eines Kellers in einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Thallingerstraße in Dietach. Um 08.47 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr ...

Dietach zur Hilfe gerufen, die unverzüglich mit mehreren Einsatzfahrzeugen zur Einsatzstelle ausrückte. Der Keller wurde mit zwei Tauchpumpen ausgepumpt. Nach ca. 1,5 Stunden war der Einsatz beendet. In der Folge wurden auch beim Sportplatz in Dietach Pumparbeiten durchgeführt um eine Überflutung des Spielfeldes zu verhindern.