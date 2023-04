Newsblog

Unwetter­einsätze forderten Behamberger Feuer­wehr

BEHAMBERG. Am Samstag, 15. April wurde die Freiwillige Feuerwehr Behamberg gegen 04:00 Uhr zu einem Unwettereinsatz in die Schachnersiedlung gerufen. Nach nur kurzer Zeit rückten die Florianis mit dem Kommandofahrzeug und Tanklöschfahrzeug zum Einsatzort aus. Durch die heftigen Regenschauer war Wasser durch einen Lichtschacht in ein Haus eingetreten ...

Das Wasser wurde mittels Tauchpumpe weggepumpt und das Gebäude wurde vom Wasser befreit.

Nach diesem Einsatz und beim Herstellen der Einsatzbereitschaft im Feuerwehrhaus wurden die Behamberger Feuerwehrmänner von der Nachbarfeuerwehr Kleinraming über einen weiteren Einsatz informiert. Bei einem Kanalschacht an der Ramingtalstraße war Wasser ausgetreten. Ein Wasserablauf wurde freigemacht.

Fotos: FF Behamberg