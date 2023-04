Newsblog

Motor­rad und Pkw im Kreuzungs­bereich kol­lidiert

TERNBERG. Eine 41-Jährige aus dem Bezirk Kirchdorf fuhr mit ihrem Pkw am 22. April 2023 gegen 13:05 Uhr auf der Ternberger Landesstraße L1328 von Ternberg Richtung Steinbach an der Steyr. Im Gemeindegebiet von Steinbach an der Steyr bei der Kreuzung der L1328 mit dem Güterweg Kaiblinger Kogel bog die Frau links ab. Laut eigenen Angaben habe sie dabei einen aus Steinbach an der Steyr kommenden 30-jährigen Motorradlenker aus Steyr übersehen ...

Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 30-Jährige gegen die rechte hintere Seitenwand des Wagens prallte. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert.