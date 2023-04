Newsblog

Heckenbrand in Wolfern rasch gelöscht

STEYR-LAND. Die Freiwillige Feuerwehr Wolfern, wurde am Sonntagabend, 23. April, alarmiert, da eine Hecke in Wolfern aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten war. Die Feuerwehr rückte mit drei Löschfahrzeugen an ...

Die brennende Hecke konnte von den Einsatzkräften rasch gelöscht werden.