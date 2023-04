Newsblog

Mit­einander und von­einander lernen: FAB-Eule und SOB setzen Ko­operation im Sommer fort

STEYR. FAB-Eule kooperierte zu Ostern mit der Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB). Die Studierenden bereiteten einen Bastel-Workshop für Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Eule vor. Das lief so erfolgreich, dass es im Sommer eine Fortsetzung geben wird ...

Nicht alle Studierenden an der SOB haben bereits viel Erfahrung im Umgang mit Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen. Dieser Workshop war somit eine Chance für die Praxis und Klassenvorstand Astrid Lindlgruber war stolz auf ihre Studierenden: „Offen, ohne Berührungsängste und auf Augenhöhe sind sie den Kursteilnehmerinnen begegnet.“

Die Teilnehmenden von Eule waren vom Tag begeistert, der hervorragend vorbereitet war: „Es war ein super Kurs. Die Schülerinnen waren so nett und hilfsbereit. Wir müssen bald wieder etwas gemeinsam machen!“ So wird es auch kommen. Harald Pötzl-Reitbauer ist Regional-Koordinator der Eule in Steyr, Weyer und Großraming und verrät: „Die SOB organisiert eine Olympiade mit verschiedenen Stationen, bei denen unterschiedlichste Fähigkeiten gefragt sind und unsere Sinne eine große Rolle spielen werden.“

Eine Studentin fasste ihre Erfahrungen des Tages so zusammen: „Ich konnte nicht einschätzen, was mich erwartet, weil ich bisher kaum Kontakte hatte. Nach diesem Tag mit so vielen positiven Erfahrungen könnte ich mir sogar vorstellen, zukünftig mit Menschen mit Beeinträchtigung zu arbeiten.“