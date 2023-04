Newsblog

Falsche Polizisten wieder verstärkt in Ober­österreich aktiv

OÖ. Derzeit verstärken Tätergruppen, die sich als Polizisten ausgeben, wieder aktiv ihre Straftaten in OÖ, insbesondere Großraum Linz. Erst gestern, Montag, 24. April., erstattete eine 65-jährige Pensionistin aus dem Bezirk Freistadt Anzeige. Mit dem Vorwand, dass ihre Vermögenswerte vor einem bevorstehenden Einbruch geschützt werden müssten, wurde sie um € 200.000,00 (Goldbarren) betrogen ...

Vorsicht – Tipps:

- Unsere Polizei verwahrt keine Vermögenswerte zum Eigentumsschutz

- Jede Geldforderung am Telefon ist Betrug

- Beenden Sie unverzüglich derartige Telefongespräche

- Geben Sie keine privaten Details am Telefon gegenüber Unbekannten bekannt

- Lassen Sie keine fremden Menschen in Ihre Wohnung

An die mittlere und jüngere Generation gerichtet:

Informieren und warnen Sie mögliche Opfer in Ihrem Familienkreis bzgl. dieser Betrugshandlungen.