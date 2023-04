Newsblog

Welt­tag der Pflege am 12. Mai: Tages­heimstätte Maria Neu­stift im Fokus

STEYR/MARIA NEUSTIFT. Der internationale Tag der Pflege wird jährlich am 12. Mai gefeiert, um die Leistungen der Menschen in Pflegeberufen in den Mittelpunkt zu rücken. Das Rote Kreuz nimmt diesen Tag zum Anlass, um die Tagesheimstätte Maria Neustift in den Fokus zu rücken: Seit mittlerweile 15 Jahren engagieren sich rund 50 Rotkreuz-Mitarbeiter ehrenamtlich in der Tagesheimstätte und kümmern sich dort um Senioren und Seniorinnen ...

Im Jahr 2008 wurde die Tagesheimstätte vom Rotkreuz-Bezirksstellenleiter MR Dr. Urban Schneeweiß, der selber Maria Neustifter ist, ins Leben gerufen. Die Tagesheimstätte befindet sich im Haus der Dorfgemeinschaft und ist einer von vielen Bereichen im breiten Leistungsspektrum der RK-Bezirksstelle Steyr-Stadt. Rund 24 Senioren werden hier zweimal wöchentlich von speziell geschulten RK-Mitarbeitern betreut. Hier wird gemeinsam gesungen, gespielt, gegessen und noch vieles mehr.

Insgesamt sind es um die 50 RK-Mitarbeiter, die in ihrer Freizeit für die Tagesheimstätte im Einsatz sind. Anni Gelbenegger, Familienhelferin und Landwirtin, ist eine davon. Mit ihrem Team leitet sie die Montagsgruppe von 8:00 – 16:30 Uhr in der Tagesheimstätte. „Ich habe mich für diese freiwillige Tätigkeit entschieden, weil ich in der Familie selber die Pflege übernommen habe und erfahren habe, wie wichtig es dabei ist auch auf sich selber zu achten und sich auch einmal eine Auszeit zu gönnen. Durch die Tagesheimstätte wird dies möglich gemacht,“ erzählt sie.

Maria Schweighuber leitet mit ihrem Team die Donnerstagsgruppe von 8:00 – 16:30 Uhr. Die Bäuerin wurde bei einem Besuch in der Tagesheimstätte animiert, dort tätig zu werden. „Da ich gerne älteren Menschen helfe und da diese Tätigkeit für mich eine Abwechslung zum Alltag bietet, engagiere ich mich gerne in der Tagesheimstätte,“ berichtet Maria.

"Die beiden Bezirksstellen Steyr-Stadt und -Land bedanken sich am Tag der Pflege bei allen RK-Mitarbeitern, die Projekte wie diese durch ihren großartigen Einsatz ermöglichen!"

Rund 22.500 Oberösterreicher engagieren sich freiwillig

Unter dem Titel „Wir haben die passende Jacke für Dich!“ veranstaltet die landesweit größte humanitäre Hilfsorganisation wieder eine Kampagne. Es sollen Menschen angesprochen und für eine freiwillige Tätigkeit beim Roten Kreuz gewonnen werden. Dazu gibt es für Interessierte am 05.05. und am 06.06.2023 einen Online-Infoabend. Mehr Informationen dazu unter: www.roteskreuz.at/oberoesterreich/steyr-stadt/news/aktuelles/online-infoabend-freiwilligkeit-beim-roten-kreuz