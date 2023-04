Newsblog

8-jähriges Mädchen bei Unfall mit Scooter schwer verletzt

STEYR-LAND. Ein 8-jähriges Mädchen fuhr am 25. April gegen 14:00 Uhr nach dem Schulunterricht mit einem Micro-Scooter über einen steil bergab führenden, asphaltierten Verbindungsweg im Ortsgebiet von Weyer. Ihr 15-jähriger Bruder holte sie von der Schule ab und ging hinter ihr ...

Auf dem steilen Streckenabschnitt fuhr sie gegen den Alusteher eines Stiegenabganges und kam zu Sturz. Eine Gemeindeangestellte, die auf den Unfall aufmerksam wurde, alarmiert die Rettung und führte in der Folge die Erste Hilfe Maßnahmen durch. Das schwer verletzte Mädchen wurde in der Folge von der der Rettung und einem Notarzt erstversorgt. Nach der Stabilisierung, wurde das Mädchen ins Krankenhaus Waidhofen eingeliefert, wo es in künstilchen Tiefschlaf versetzt wurde.

Danach wurde das verletzte Kind mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Linz geflogen. Die Mutter wurde verständigt und vom Kriseninterventionsteam betreut.