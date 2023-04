Newsblog

Erfolgreicher Tag der offenen Tür an der SOB Steyr

STEYR. Gut besucht war der Tag der offenen Tür an der Schule für Sozialbetreuungsberufe Steyr des BFI OÖ am 26. April. Die Besucher*innen wurden auf eine Reise durch die Ausbildung in Theorie und Praxis mitgenommen und erhielten Einblick in die vielfältigen Tätigkeitsfelder der Fach-Sozialbetreuer*innen Altenarbeit und Behindertenarbeit ...

Neben Informationen zur Ausbildung in Kurzpräsentationen wurde die Möglichkeit geboten, den Blutdruck bestimmen zu lassen, den Verbandswechsel einer Ernährungssonde auszuprobieren oder sich bei einer Handmassage oder Blitzkompressen zu entspannen. Darüber hinaus konnte am Unterricht und praktischen Übungen teilgenommen werden. Im Gespräch mit den Studierenden und Lehrkräften wurden offene Fragen geklärt und praxisnahe Informationen in Erfahrung gebracht. ALIS, Syncare und AMS informierten über Finanzierungsmöglichkeiten der Ausbildung. Ein Kuchenbuffet zugunsten der Rollenden Engel rundete den Tag kulinarisch ab.

Die Bedeutung der SOB Steyr als wichtige Ausbildungsinstitution im Raum Steyr mit aktuell knapp 90 Studierenden im Pflege- und Sozialbetreuungsbereich wurde durch den Besuch von Bgm. Ing. Markus Vogl, Vbgmin. Anna-Maria Demmelmayr und Vbgm. Dr. Michael Schodermayr als Referent für die Gesundheitsangelegenheiten unterstrichen. "Die SOB Steyr hofft, dass die Besucher*innen vom Tätigkeitsfeld der Fach-Sozialbetreuer*innen begeistert waren und so zukünftige Mitarbeiter*innen für den Beruf gewonnen werden konnten."

Die nächsten Ausbildungslehrgänge starten am 11. September 2023. Anmeldungen sind jederzeit im Sekretariat der SOB Steyr (07252 70209) möglich.