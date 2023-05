Newsblog

Schlech­twetter: Eröffnung Freibad verschoben

STEYR. Wegen dem anhaltenden Schlechtwetter, muss die Eröffnung des städtischen Freibades an der Haratzmüllerstraße um eine Woche verschoben werden. Sollten die Temperaturen passen, wird das Freibad am 13. Mai 2023 aufgesperrt ...

und das Hallenbad geschlossen. Ursprünglich geplant war, das Freibad am 6. Mai zu öffnen. Bei neuerlichem Schlechtwetter, wird das Freibad erst am 15. Mai endgültig geöffnet, das Hallenbad bleibt in diesem Fall noch bis einschließlich 14. Mai offen.