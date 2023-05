Newsblog

Schwerer Raub – Zeugenaufruf

OÖ. Zu einem schweren Raub kam es am 8. Mai 2023 gegen 0:35 Uhr in der Körnerstraße in Linz. Ein bislang unbekannter Täter stand plötzlich vor der 57-jährigen Fußgängerin aus Linz und forderte mit ausländischem Akzent Geld. Im selben Augenblick sprühte der Täter dem Opfer Pfefferspray ins Gesicht, ...

woraufhin die 57-Jährige stürzte und sich Verletzungen unbestimmten Grades zuzog. Noch während das Opfer bereits am Boden lag, sprühte der Täter weiterhin Pfefferspray Richtung Gesicht der Frau. Anschließend flüchtete er mit der Handtasche Richtung Weißenwolffstraße.

Täterbeschreibung: männlich, ca. 170 cm, 20-25 Jahre, kurze schwarze Haare, schwarze Hose, helle Turnschuhe, grünfarbige Camouflagejacke, dunklerer Teint.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, bzw. eine rote Damenhandtasche auffinden, mögen sich bitte beim Dauerdienst des Landeskriminalamtes unter 059133 – 40 3333 melden.