Abge­stürzt: Gleit­schirm­pilot aus Baum­kornen geborgen

STEYR-LAND. Aus bisher unbekannter Ursache, stürzte am Samstagnachmittag (13. Mai) ein Paragleiter über dem Waldgebiet in unmittelbarer Nähe zum Startplatz am Brandkogel ab und verfing sich mit seinem Schirm zwischen mehreren Bäumen ...

Die Freiwillige Feuerwehr Ternberg, Schweinsegg-Zehetner und der Höhenretter-Stützpunkt Steyr Land sowie die Bergrettung Losenstein, wurden mit dem Einsatzstichwort “Paragleiter im Wald” alarmiert. Der Gleitschirmpilot blieb bei dem Absturz unverletzt. Er konnte in 15 Meter Höhe von seinem Schirm befreit und geborgen werden. Die Höhenretter bargen anschließend auch noch den Gleitschirm in Zusammenarbeit mit der Bergrettung.