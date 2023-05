Newsblog

Bus mit Kranfahrzeug geborgen

STEYR-LAND. Am Montag, 15. Mai um 14:44 Uhr, wurde die Feuerwehr Aschach an der Steyr zu einer Fahrzeugbergung in die Schulstraße gerufen. Ein Linienbus war beim Wenden mit der Hinterachse von der Straße abgekommen ...

und in einem Feld eingesunken. Die Feuerwehr sicherte Einsatzstelle und Fahrzeug, und alarmierte den Technischen Zug der Freiwilligen Feuerwehr Steyr, da eine Bergung ohne Beschädigung des Buses mit den Mitteln der Feuerwehr Aschach nicht möglich war.

Die Feuerwehr Steyr barg daraufhin den Bus mit Hilfe des Kranfahrzeuges. Der Bus konnte nach seiner Bergung die Fahrt fortsetzen.