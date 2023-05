Newsblog

Aufgeflogen: Indoor-Anlage und 1,9 kg Cannabis sicher­gestellt

LINZ-LAND. Ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Linz-Land ist verdächtig, im Zeitraum von zumindest Anfang 2005 bis Anfang 2023 in Traun Suchtmittel in Form von Cannabiskraut in einer Indoor-Aufzuchtanlage hergestellt zu haben, um dieses in Folge an verschiedene Abnehmer zu verkaufen ...

Der Mann finanzierte damit teilweise seinen Lebensunterhalt. Am 16. Jänner 2023 wurde bei einer Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Beschuldigten eine professionelle Indoor-Aufzuchtanlage vorgefunden. Dabei wurden insgesamt über ca. 1900 Gramm Cannabis sichergestellt. Im Zuge der umfangreichen Erhebungen konnte der Tatzeitraum auf 2005 bis Anfang 2023, sowie die erzeugte Menge von umgerechnet ca. 100 kg eruiert werden.

Der 57-Jährige wurde am 23. Februar 2023 an seiner Wohnadresse festgenommen. Der Beschuldigte verweigerte jegliche Aussagen. Der 57-Jährige wurde nach Abschluss der Erstmaßnahmen und Rücksprache mit Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz eingeliefert. Weitere Erhebungen zu den Abnehmern sind am Laufen.