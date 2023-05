Newsblog

Stammzellen typisieren und Leben retten

STEYR/ST. ULRICH. Die gesunde Gemeinde St.Ulrich, der USV St.Ulrich und die FH Steyr veranstalten am Freitag, 26.5., von 10 bis 15 Uhr eine Stammzellen-Typisierung für den Verein Geben für Leben ...

Wer zwischen 17 und 45 Jahre alt ist, ist aufgerufen, einen Beitrag zu leisten, um Leben retten zu können. Am FH Campus Steyr können sich alle Interessierten am Freitag ganz einfach typisieren lassen. Mittels Wangenabstrich ganz unkompliziert, schnell und ohne Blutabnahme. "So eine Typisierung kann Leben retten", sagt Alexander Kubizek, Amtsleiter der Gemeinde St. Ulrich und Nachwuchs-Chef beim USV St. Ulrich. Er hofft auf viele Teilnehmer. Beim letzten Mal kamen mehr als tausend Personen zur Typisierung.