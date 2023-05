Newsblog

Vier Verletzte bei Kollision auf der B 122

STEYR-LAND. Am 21. Mai 2023 fuhr ein 18-Jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Steyr-Land gegen 17:55 Uhr im Gemeindegebiet Sierning auf der Trixmayrstraße in Richtung B122. Bei einer Kreuzung beabsichtigte er nach links in die B122 in Richtung Steyr einzubiegen ...

Dabei dürfte er den Pkw eines 51-Jährigen Steyrers übersehen haben und es kam zur Kollision. Der 51-Jährige und seine Mitfahrerinnen, eine 46-jährige und eine 18-jährige Frau, beide aus Steyr, erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden von der Rettung ins PEK Steyr eingeliefert. Der 18-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet werden und wurde ebenfalls ins PEK Steyr eingeliefert.