Thujen­hecke stand in Vollbrand

STEYR-LAND. Kurz nach Mittag, wurde die Freiwillige Feuerwehr Pfarrkirchen am Montag, 22. Mai zu einem Heckenbrand in die Otto-Harmer-Straße in Pfarrkirchen gerufen. Der Brand drohte auf eine angrenzende Gartenhütte überzugreifen ...

Dank des Raschen Einsatzes einiger Nachbarn mit Handfeuerlöschern wurde das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr in Schach gehalten. Die Feuerwehr schütze die Gartenhütte vorm Feuer und bekämpfte den Heckenbrand. Die FF Pfarrkirchen war mit 14 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort.