Aus­bildung zum Rettungs­sanitäter: Sommer­kurs ab 10. Juli

STEYR. Im Schulungszentrum der Rotkreuz-Bezirksstelle Steyr-Stadt startet am 10. Juli ein Sommerkurs zur Ausbildung von Rettungssanitäter:innen. Interessenten ab dem 17. Lebensjahr können diesen Kurs absolvieren. Für berufstätige Personen gibt es alternativ dazu einen Herbstkurs ...

Katharina Aigner hat die Rettungssanitäter Ausbildung vor kurzem im Mai 2023 erfolgreich absolviert. Nun stehen ihr die ersten Dienste mit Eigenverantwortung für den Patienten bevor. „Ich bin Kindergartenpädagogin und gerade in Karenz“, berichtet Katharina. „Da mich das Rote Kreuz und die Tätigkeit als Rettungssanitäterin schon immer begeistert haben, konnte ich nun in meiner Karenzzeit endlich die Ausbildung zur Rettungssanitäterin absolvieren. Ich bin glücklich so eine sinnstiftende und abwechslungsreiche Tätigkeit gefunden zu haben. Während der Ausbildung habe ich neue Freundschaften geschlossen und sehr viel über Notfallversorgung gelernt. Die Ausbildung bietet für mich ein Rundumpacket, welche ich auch gut in meinem Hauptberuf als Kindergartenpädagogin nutzen kann, denn die Ausbildung beinhaltet auch Themen wie den richtigen Umgang mit Mitmenschen und den professionellen Umgang mit Stresssituationen“, berichtet die junge Mutter.

„Bevor man sich dazu entschließt die RS-Ausbildung zu starten, ist es empfehlenswert, einen Schnupperdienst zu absolvieren. Danach kann man sich ein besseres Bild vom Alltag eines Rettungssanitäters machen und kann dann frei entscheiden, ob der Rettungsdienst auch das Richtige für einem ist“, informiert Bezirksstellenleiter MR Dr. Urban Schneeweiß. Am 05. Juni findet zum Thema Rettungsdienst auch ein Online-Infoabend statt. Hier können Fragen gestellt werden und man erhält weitere Informationen. Anmeldung zu diesem Kurs direkt unter: http://www.oerk.at/rettung

Interessenten können jederzeit auch eine Mail mit ihren Kontaktdaten an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! mit dem Betreff „RS-Ausbildung“ senden.