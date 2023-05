Newsblog

Caritas bietet kosten­lose Beratung für pfleg­ende Angehörige

STEYR. Seit eineinhalb Jahren ist Caritas-Mitarbeiterin Birgit Freidhager Ansprechperson für pflegende und betreuende Angehörige in den Bezirken Steyr, Steyr Land und Kirchdorf. In dieser Zeit hat sie die Erfahrung gemacht, dass Menschen häufig schon nach ganz wenigen kostenlosen Beratungsstunden mit ihrer Situation wieder besser zurechtkommen ...

Teuerung, Krieg in der Ukraine und ein überlastetes Gesundheitssystem: Die „normalen" Belastung im Alltag sind derzeit hoch. Für pflegende Angehörige kommen die Sorgen um ein Familienmitglied, das (zunehmende) Pflege und Betreuung braucht, das eigene „Da-Sein“- und „Funktionieren-Müssen“ noch dazu. Viele Pflegende verlieren dabei den Blick auf sich selbst, achten nicht mehr auf eigene Bedürfnisse. Birgit Freidhager von der Caritas-Servicestelle in Steyr weiß: „Die Hemmschwelle ist leider immer noch hoch, bei uns eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Dabei hilft der Blick von außen, das gemeinsame Draufschauen auf eine scheinbar ausweglose Situation – und alles geht wieder leichter.“

Die Caritas-Beraterin sorgt im vertraulichen Gespräch dafür, dass die pflegende Person in ihrem Leben wieder den Fokus mehr auf sich selbst richten kann. Ziel ist, dass die alltäglichen Handlungen wieder bewusster erlebt werden. „Man nimmt sich beispielsweise Zeit, bewusst zu essen. Man gönnt sich bewusst eine Pause, man trinkt eine Tasse Kaffee in Ruhe – ohne gleichzeitig tausend Gedanken im Kopf zu haben“, so Birgit Freidhager.

Indem man Handlungen bewusst setzt, spürt man sich wieder und sieht wieder mehr Möglichkeiten. Auch wenn sich die Situation an sich nicht verändert, so blickt man wieder zuversichtlicher und optimistischer in die Zukunft und auf die Gestaltung des jeweiligen Tages. Die Caritas-Beraterin rät, die kostenlosen Gespräche auch dann in Anspruch zu nehmen, wenn man sich auf eine Pflegesituation vorbereiten möchte, der/die Angehörige (noch) keine Pflegestufe hat oder auch nicht im selben Haushalt lebt. „Die Belastungen steigern sich meist langsam, die eigenen Grenzen werden immer weiter gesetzt und die Erschöpfung tritt meist sehr schleichend ein“, weiß Birgit Freidhager aus Erfahrung.

Die psychosoziale Beratung bei der Caritas kann außerdem helfen, wenn es durch die Pflege zu familiären Konflikten kommt, Entscheidungen zu treffen sind, die Beziehung zur pflegebedürftigen Person angespannt ist, zur Trauerbegleitung oder wenn sich Menschen nach dem Tod des Angehörigen neu orientieren wollen.

Persönliche Beratungstermine bei der Caritas-Servicestelle Pflegende Angehörige im Dominikanerhaus, Grünmarkt 1, in Steyr sind nach Voranmeldung unter 0676 87 76 24 47 oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! möglich. Beratungen können auch telefonisch oder per Mail in Anspruch genommen werden.