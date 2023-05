Newsblog

IT in der Volksschule Resthof

STEYR. Am Mittwoch (24. Mai) durften die 3. und 4.Klassen der Volksschule Resthof als Kooperationsschule an dem Projekt „Let IT dance“ teilnehmen. Mit voller Begeisterung und viel Tatendrang wurde den Kindern von einem Team der Johannes Kepler Universität Linz (JKU) ...

die Informatik in Form von Workshops nähergebracht. Sie programmierten Ozobots, erlernten Tanzschritte in Programmiersprache und leiteten Strom durch Obst und Gemüse, um Videospiele selbst steuern zu können. Der ganztätige Workshop begeisterte sowohl das Lehrpersonal, als auch alle Schüler*innen.