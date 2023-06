Newsblog

Klein­bus geriet in Brand

ST. ULRICH. Am Donnerstag, 01. Juni kurz vor Mitternacht (23:50 Uhr) wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Ulrich zu einem KFZ-Brand beim Kreisverkehr an der B115 alarmiert. Ein Kleinbus war aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Fahrzeuglenkerin konnte ihren PKW in einer Haltestelle rechtzeitig abstellen und das Fahrzeug unverletzt verlassen ...

Zwei Passanten leiteten mit ihren Feuerlöschern die ersten Löschmaßnahmen ein. Die FF St. Ulrich führte die weiteren Löschmaßnahmen durch. Ebenso unterstütze sie nach Absprache mit der Polizei, diese bei der Verkehrsregelung. Nach 1,5 Stunden konnten die 20 St. Ulricher Florianis wieder einrücken und den Einsatz beenden.

Fotos: FF. St. Ulrich