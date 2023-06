Newsblog

29-Jähriger bei Kollision töd­lich ver­un­glückt

LINZ-LAND. In Niederneukirchen war es am 31. Mai zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine 58-Jährige aus dem Bezirk Eferding lenkte gegen 13:20 Uhr ein Sattelzugfahrzeug mit Anhänger auf der L 564 von Sankt Florian kommend in Fahrtrichtung Steyr. Zum selben Zeitpunkt lenkte ein 29-Jähriger einen LKW auf dem Güterweg "Ruprechtshofen Hauptstraße" in Fahrtrichtung L 564 ...

Bei der Kreuzung mit dem Güterweg, fuhr der 29-Jährige in die Kreuzung ein und dürfte dabei das Vorschriftszeichen "HALT" missachtet haben. Bei der Kollision wurden die Fahrzeuge in das angrenzende Rapsfeld geschleudert. Im Zuge dessen überschlug sich der von dem 29-Jährigen gelenkte LKW mehrmals.

Trotz der sofort eingeleiteten Rettungskette, welche von Ersthelfern in Gang gesetzt wurde, konnte der Lenker nur noch leblos aus dem Unfallwrack geborgen werden. Der eintreffende Notarzt musste den Tod des Mannes feststellen. Die Lenkerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Linzer Krankenhaus verbracht.