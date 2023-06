Newsblog

Alkoholisiert: 14-Jähriger baut Unfall mit Pkw der Großmutter

KIRCHDORF. Ein 14-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf, fuhr am 4. Juni gegen 4:25 Uhr mit dem Pkw seiner Großmutter auf dem Güterweg Gleinkerau von Spital am Pyhrn Richtung Windischgarsten. In einer Linkskurve kam er auf das Bankett …

und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Daraufhin touchierte der Pkw eine Baumgruppe am linken Fahrbahnrand, drehte sich um die eigene Achse und kam anschließend auf einer Böschung neben einem Bach zum Stillstand. Der 14-Jährige, der unverletzt geblieben aber alkoholisiert war, wurde ausgeforscht.

Er wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen bei der BH Kirchdorf angezeigt.