Bezirks­zivil­schutztag hebt Be­deutung des Zivil­schutzes hervor

ADLWANG. Der Bezirkszivilschutztag in Adlwang am 04. Juni war ein Tag voller Vorführungen und Übungen, der die Bedeutung des Zivilschutzes in den Vordergrund stellte. Die Blaulichtorganisationen, der Zivilschutzverband, die Rettungshundestaffel und die Brandverhütungsstelle, stellten ihr Aufgabengebiet vor und informierten die Bevölkerung über sicherheitsrelevante Themen. Die Feuerwehr stellte außerdem einige Sondereinsatzfahrzeuge aus ...

Die Rettungshundestaffel zeigte ihr Vorgehen bei der Suche nach vermissten Personen. Sie demonstrierte die wichtige Rolle, die Rettungshunde bei Such- und Rettungsmissionen spielen und zeigte, wie diese darauf vorbereitet werden. Ein Highlight war die gemeinsame Einsatzübung von Feuerwehr, dem Roten Kreuz und der Polizei. Unter der Moderation des Zivilschutzverbandes wurde ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten simuliert. Die verschiedenen Rettungskräfte arbeiteten zusammen, um den Verletzten bestmögliche Hilfe zu bieten.

Leider fiel die geplante Landung des Polizeihubschraubers aufgrund eines Einsatzes aus. Stattdessen konnten die Besucher beim Löschsimulator der Brandverhütungsstelle einen Fettbrand und die Reaktion beim Löschen mit Wasser bestaunen.

"Der Bezirkszivilschutztag in Adlwang war ein voller Erfolg, der die Bedeutung einer gut ausgebildeten und koordinierten Rettungsinfrastruktur verdeutlichte. Die Veranstaltung sensibilisierte die Bevölkerung für den Zivilschutz und bot einen wertvollen Einblick in die Arbeit der Rettungskräfte, die tagtäglich für unsere Sicherheit im Einsatz sind."