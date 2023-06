Newsblog

OÖ Landes-Wasser­wehr­leistungs­bewerb: Feuerwehr Steyr verteidigt Landes­meistertitel

STEYR/OÖ. Am 16. und 17. Juni findet am Ortskai in Steyr der 61. oberösterreichische Landes-Wasserwehrleistungsbewerb statt. Mehr als 1000 Zillenbesatzungen werden sich dabei auf der Enns im Wettkampf messen ...

Besonders spannend wird es für die Steyrer, da die amtierenden Landesmeister Erich Mekina und Martin Margelik aus den Reihen der Freiwilligen Feuerwehr Steyr kommen. Es braucht also viele Zuschauer die die Feuerwehrleute anfeuern, damit auch heuer wieder solche Erfolge möglich sind. Bezirksfeuerwehrkommandant Praxmarer zum Bewerb: „Hier stellen die Feuerwehrleute im gemeinsamen Wettkampf ihre Schlagkraft für den Ernstfall unter Beweis!“

Entlang der Bewerbsstrecken, zwischen Rederbrücke und Zwischenbrücken, befinden sich vom Ortskai bis zum Stadtplatz zahlreiche Versorgungsstände und Zelte mit Blick auf die Wettbewerbe und das Stadtpanorama. Auch im großen Festzelt (in der Nähe des Eislaufplatzes, nur zwei Gehminuten von der Bewerbs-Strecke entfernt) bieten die Steyrer Feuerwehrleute den Besuchern kulinarische Versorgung. Hier können die Eindrücke des Wettbewerbs bei Schnitzel und Pizza ausgiebig diskutiert werden.

Ein Highlight bietet die Siegerehrung am Samstag um 18:00 Uhr: Alle Zillenfahrer marschieren gemeinsam vom Bewerbsgelände durch die Enge Gasse auf den Stadtplatz. Dort findet unter Begleitung der Stadtkapelle Steyr und des Musikvereines Gleink die feierliche Siegerehrung statt. "Die Feuerwehr Steyr freut sich schon auf dieses Megaevent und hofft auf zahlreiche Besucher."