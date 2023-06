Newsblog

Schüsse auf Tauben lösten Cobra-Ein­satz aus

STEYR-LAND. Am 6. Juni 2023 um 8:34 Uhr wurde die Polizei im Bezirk Steyr-Land zu einem Haus gerufen, da dort ein Mann aus dem Objekt dreimal geschossen haben soll. Es wurde daraufhin die Außensicherung bei dem Haus aufgebaut. Weiters wurden das EKO Cobra, mehrere Streifen der Sondereinheit Schnelle Interventionsgruppe (SIG), mehrere Kräfte der Bereitschaftseinheit (BE) sowie die Verhandlungsgruppe zu der Einsatzörtlichkeit angefordert ...

Nachdem die Kräfte am Einsatzort eingetroffen waren, wurde mit dem Verdächtigen Kontakt aufgenommen. Dieser sowie seine Frau konnten in weiterer Folge aus dem Objekt dirigiert werden und anschließend durch das EKO Cobra gesichert werden. Bei der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der Verdächtige, ein 81-jähriger Pensionist, mit einem Luftdruckgewehr auf Tauben geschossen habe, wobei die Geschosse auch in der Gartenmauer eines weiteren Einfamilienhauses eingeschlagen sind.

Das Luftdruckgewehr samt Munition konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Weiters werden gegen den Pensionisten Ermittlungen bezüglich der Gefährdung der körperlichen Sicherheit geführt. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.