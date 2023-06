Newsblog

Regen­bogen-Zebra­streifen an der Dukart­straße beschmiert

STEYR. Der Regenbogen-Zebrastreifen auf der Dukartstraße wurde verunstaltet. Der bunte Schutzweg wurde im vergangenen Jahr im Rahmen des Pride-Monats gestaltet, um auf die Anliegen von schwulen, lesbischen und diversen Menschen aufmerksam zu machen ...

Auch heuer werden im Juni Zeichen gesetzt. So ist etwa das Rathaus in Regenbogenfarben beleuchtet und die Regenbogenfahne weht vor den Amtsgebäuden. Am ersten Juli findet die Steyrer Pride Parade statt. Der Zebrastreifen wird schnellstmöglich gereinigt. Die Tat wurde zur Anzeige gebracht.