Rocken­schaub neuer Co-Trainer beim SKV

STEYR. Mit Co-Trainer Oliver Rockenschaub ist das Trainerteam für die kommende Saison bei Vorwärts vollständig. Der 34-Jährige hat die UEFA-B Lizenz und ist seit 7 Jahren Trainer im LAZ Steyr. Selbst mit dem Kicken angefangen hat er mit fünf Jahren beim SV Garsten, wo er über 20 Jahre blieb ...

Danach folgten zwei Saisonen in der Landesliga beim USV St. Ulrich. Für das Vorwärts-Trainerteam ist Oliver Rockenschaub kein Unbekannter. Als Lehrer (Sport und Spanisch) ist er ein Kollege von Tormanntrainer Reinhard Großalber. "Ich freue mich sehr über diese Chance bei einem Traditionsverein in der Regionalliga“, so Rockenschaub. „In Steyr gibt es keine bessere Anlaufstelle als die Vorwärts.“

„Wir waren sofort auf einer Wellenlänge und unser Verständnis der Rollen- und Aufgabenverteilung zwischen Trainer und Co-Trainer stimmen überein“, sagt Trainer Markus Eitl.