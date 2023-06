Newsblog

Feuerwehr Neuzeug zu Besuch im Kindergarten

STEYR-LAND. Brandschutzerziehung im Rahmen des Projektes „Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr“ genießen nicht nur die Volksschüler*innen in Neuzeug-Sierninghofen, sondern auch im Kindergarten sind die Neuzeuger Florianis präsent ...

Gestartet wurde der Tag mit einer Räumungsübung, welche unter den Augen der anwesenden Feuerwehrmänner perfekt abgelaufen ist. In den Gruppenräumen wurde nach dem Kennenlernen und dem Beantworten der Fragen „Was macht die Feuerwehr?“, „Wie erfolgt die Alarmierung?“ oder „Wie verhalte ich mich im Brandfall?“ die Einsatzbekleidung erklärt und ein Feuerwehrmann rüstete sich mit Atemschutzmaske und Pressluftatmer aus. „Wenn wir alarmiert werden, um euch zu helfen, müsst ihr keine Angst haben und dürft euch nicht verstecken. Wir sind auch mit Maske und Atemschutzgerät jene, die euch zu Hilfe kommen,“ erklärte Kommandant Markus Hofstödter den Kindern.

Einen Feuerwehrmann hautnah erleben, das Kennenlernen der Aufgaben der Feuerwehr und eine Besichtigung des Feuerwehrautos bildeten das Vormittagsprogramm für die Kinder. In viele strahlende Kinderaugen konnten die Feuerwehrmänner an diesem Vormittag blicken. „Brandschutzerziehung fängt bei den Jüngsten an und dafür nehmen wir uns gerne Zeit,“ so Hofstödter, welcher sich begeistert zeigt von der Einsatzbereitschaft seiner Kameraden, die sich immer wieder für das Projekt „Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr“ Zeit nehmen.