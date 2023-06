Newsblog

Stadtfest: erstmals Lasershow statt Feuerwerk

STEYR. Wegen des traditionellen Stadtfestes sind der Steyrer Stadtplatz und die Blumauergasse von 23. Juni bis inklusive 25. Juni 2023 für den Fahrzeug-Verkehr gesperrt. Auch die Zufahrt zum Stadtplatz über Zieglergasse und Ennskai ist nicht möglich. Am Sonntagvormittag steht der Stadtlauf auf dem Programm ...

Verkehrsteilnehmer müssen in diesem Zeitraum mit Behinderungen vor allem im innerstädtischen Bereich rechnen.

Erstmals Lasershow

Erstmals wird bei einem Steyrer Stadtfest eine Lasershow mit Musik geboten (Samstagabend). Auf das traditionelle Feuerwerk wird heuer aus Gründen des Umweltschutzes verzichtet.

Stadtbus: Sonderfahrpläne

Um allen Steyrerinnen und Steyrern die An- und Rückfahrt zum diesjährigen Stadtfest wesentlich zu erleichtern, sind die Linienbusse der Stadtbetriebe laut Sonderfahrplan bis in die Nachtstunden unterwegs. Am 23. und 24. Juni 2023 verkehren die Stadtbusse demnach bis 20 Uhr laut regulärem Fahrplan. Ab 20 Uhr bieten die Stadtbetriebe ihren Kundinnen und Kunden zusätzliche Fahrten mit den Linien 20 und 21 an.

Abfahrt ist immer zur vollen Stunde vom Busbahnhof. Die Haltestelle City Point befindet sich ebenfalls auf der Route der beiden Abendlinien. Betriebsende der Linien 20 und 21 ist in den beiden Stadtfest-Nächten um 00:25 Uhr. Weitere Informationen findet man auf den Sonderfahrplänen in den städtischen Linienbussen sowie unter www.stadtbetriebe.at .