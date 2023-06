Newsblog

RK Steyr-Stadt: Freiwillige Mit­arbeiter als Fahrer für haus­ärztlichen Not­dienst gesucht

STEYR. Der hausärztliche Notdienst (HÄND) stellt sicher, dass auch abends, an Wochenenden und Feiertagen ärztliche Visiten durchgeführt werden. „Ein freiwilliger Mitarbeiter und ein praktischer Arzt sind im Team für all jene unterwegs, die medizinische Hilfe benötigen. Das Rote Kreuz stellt ein Fahrzeug und einen Fahrer bereit“, erklärt MR Dr. Urban Schneeweiß, Bezirksstellenleiter des Roten Kreuzes Steyr-Stadt ...

"Möchtest du einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten? Willst du ein Mitglied der größten Hilfsorganisation Österreichs werden, neue Freundschaften knüpfen, Gemeinschaft und Zusammenhalt erleben und aktiv bleiben? Möchtest du einer Tätigkeit mit Sinn nachgehen? Du kennst dich in Steyr und Steyr-Umgebung gut aus, bist gerne mit dem Auto unterwegs und willst Verantwortung übernehmen? Dann ist eine freiwillige Tätigkeit als HÄND-Fahrer vielleicht genau das Richtige für dich!"

Folgende Voraussetzungen sollten mitgebracht werden:

Führerschein der Klasse B, vollendetes 18tes Lebensjahr, physische und psychische Eignung, Empathie, Kontaktfreudigkeit und Liebe im Umgang mit Menschen.

Was bietet das Rote Kreuz:

Man ist Mitglied in der größten Hilfsorganisation Österreichs und erhält eine professionelle Ausbildung (EH-Kurs – 16stündig, Sanitätshelferausbildung, Basisseminar „Wir sind das Rote Kreuz“ und eine Lenkerschulung inkl. Blaulichtberechtigung für RK-Fahrzeuge).

"Hast du Interesse, dann melde dich im Bezirkssekretariat unter der Tel.-Nr.: 07252/53991-200 (Montag bis Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr und Freitag 08:00 – 13:00 Uhr oder Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! und werde freiwilliger Mitarbeiter im Team des HÄND. Ein Schnupperdienst um erste Eindrücke zu sammeln ist jederzeit möglich."

Am Dienstag, 18. Juli 2023, um 18:00 Uhr findet in der RK-Bezirksstelle in der Redtenbachergasse 3, 4400 Steyr im 3. Stock ein Infoabend bezüglich HÄND-Fahrer statt. Um telefonische Anmeldung oder Anmeldung per E-Mail wird höflichst gebeten.