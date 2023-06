Newsblog

Radeln durchs Ennstal am Radlsonntag

STEYR/STEYR-LAND. Wer gerne mit dem Fahrrad unterwegs ist, kann am Radlsonntag (9. Juli) das Ennstal zwischen Steyr und Gaflenz auf zwei Rädern erkunden. Alle beteiligten Ennstal-Gemeinden warten mit Unterhaltung, Service und kulinarische Spezialitäten auf ...

Die ÖBB und der Oberösterreichische Verkehrsverbund bieten an diesem Tag Sonderaktionen wie etwa Fahrrad-Transport und Gratisfahrten mit Anmeldung an. Die Anmeldung für die Zugfahrt ist auf der Webseite https://radlsonntag.at/#registration schon freigeschaltet, man kann sich für die Hin- und Rückfahrt anmelden. Das Gratisangebot der ÖBB an diesem Tag gilt auch für Fußgänger.

Der Radlsonntag beginnt in Steyr um 8 Uhr mit Musik und Verpflegung auf dem Grünmarkt beim Café Ins Neutor. Wer Interesse an Kultur hat, kann das Steyrer Stadtmuseum während der Öffnungszeiten (10 bis 16 Uhr) gratis besuchen.

Eine komplette Sperre der Strecke durch das Ennstal ist nicht möglich, aber zwischen 10 und 16 Uhr wird es an kritischen Stellen 30 km/h-Beschränkungen und andere Sicherheitsmaßnahmen geben. Für den Durchzugsverkehr wird ein beschildertes Umleitungssystem eingerichtet.

Auch der Steyrer Bürgermeister Markus Vogl und Umweltreferentin Katrin Auer werden am Radlsonntag in die Pedale treten.