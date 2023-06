Newsblog

Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Wolferner Straße

STEYR. Ein 19-Jähriger aus Steyr lenkte seinen Pkw am 21. Juni gegen 16:10 Uhr auf der Wolfener Landesstraße stadteinwärts. Aus bislang noch unbekannter Ursache, dürfte der Pkw des 19-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geraten sein und kollidierte mit dem Wagen einer 31-Jährigen Frau ...

aus dem Bezirk Grieskirchen sowie mit dem dahinter fahrenden Auto eines 61-jährigen Lenkers aus dem Bezirk Steyr-Land. Die Fahrzeuge der 31-Jährigen und des 61-Jährigen wurden dadurch rechts in einen Graben geschleudert und kamen dort zum Stillstand. Der 19-Jährige wurde bei dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 10" in das Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen.

Der 61-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt und mit der Rettung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert. Die Frau wurde leicht verletzt und ebenfalls ins Klinikum Steyr gebracht. Die Wolferner Landesstraße war bis 18:30 Uhr für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.