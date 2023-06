Newsblog

Vergessene Kerze löste Brand aus

VESTENTHAL. Am Freitag, 23. Juni um 07:08 Uhr, wurde die Freiwillige Feuerwehr Vestenthal zu einem Brand in der Nähe des Feuerwehrhauses alarmiert. Aufgrund einer vergessenen Kerze auf der Terrasse, geriet ein Gartensofa in Brand und die Flammen hatten auf die Fassade übergegriffen ...

Ein Busfahrer machte den Hausbesitzer darauf aufmerksam und alarmierte die Einsatzkräfte. Durch die raschen Löscharbeiten konnte Schlimmeres verhindert werden.