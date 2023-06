Newsblog

47-jährige Frau bei Kollision mit Holz­trans­porter getötet

STEYR-LAND. Eine 47-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Leoben, fuhr am 27. Juni gegen 12:50 Uhr mit ihrem Pkw beim Talübergang Gaflenz auf der B121 in Richtung B115. Bei einer Kreuzung bog sie nach links in die bevorrangte Bundesstraße ein. Dabei kollidierte der Pkw im Bereich der Fahrertüre mit einem Lkw ...

Das Fahrezug der 47-Jährigen wurde über eine Strecke von über 50 Metern mitgeschleift. Der ebenfalls 47-jährige Lkw-Lenker versuchte noch durch ein Ausweichmanöver den Zusammenprall zu verhindern, geriet aber auf die Gegenfahrbahn, wo zeitgleich ein 44-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf seinen Pkw Richtung Kleinreifling lenkte. Dieser versuchte vergebens nach rechts auszuweichen, prallte jedoch in die Leitschiene und kam schließlich zwischen dieser und dem Lkw zum Stillstand.

Die 47-Jährige wurde im Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem zerstörten Fahrzeug befreit werden. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.