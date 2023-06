Newsblog

Zielankunft der Tour of Austria am Steyrer Stadtplatz

STEYR. Steyr ist am 5. Juli 2023 Tagesziel der vierten Etappe der Tour of Austria, früher bekannt unter der Bezeichnung Österreich-Radrundfahrt. Der Stadtplatz steht dabei zweimal im Zentrum der Ereignisse. Knapp vor 15 Uhr wird vor dem Rathaus eine Sprintwertung ausgefahren, etwa eine halbe Stunde später wird an der gleichen Stelle der Sieger das Ziel erreichen ...

Der Ablauf der Etappe

Die Radprofis starten um 10.30 Uhr in St. Johann Alpendorf (Salzburg) und erreichen Steyr erstmals um etwa 14.45 Uhr auf der Aschacher Straße. Kurz vor 15 Uhr passiert das Fahrerfeld das Neutor, auf dem Stadtplatz steht eine Sprintwertung auf dem Programm. Die Fahrer verlassen dann das Stadtzentrum über den Ennskai, fahren auf der Leopold- Werndl-Straße Richtung Garsten, überqueren beim Kraftwerk Garsten die Enns und kommen auf der Bundesstraße 115 wieder nach Steyr. Die Radprofis passieren in weiterer Folge die Ennsleite und klettern über den Porscheberg. Experten rechnen, dass auf diesem Streckenabschnitt mit etwa 15 Prozent Steigung die Vorentscheidung fallen wird. Es geht weiter Richtung Kleinraming und über die Seitenstettner Straße wieder retour nach Steyr. Die Zieleinfahrt zum Stadtplatz erfolgt um etwa 15.30 Uhr wieder durchs Neutor. Auf der Fahrt von St. Johann Alpendorf nach Steyr legen die Radprofis 197,2 Kilometer zurück und müssen 2050 Höhenmeter überwinden. 23 Teams mit insgesamt 140 Fahrern werden am Start sein.

Spitzensport direkt vor der Haustür

Die fünftägige Österreich-Rundfahrt zählt zu den bedeutendsten Sportereignissen des Landes. Experten schätzen, dass der Werbewert der Veranstaltung bei mehr als 2,5 Millionen Euro liegt. Auch der ORF wird über die Rundfahrt berichten. Dazu der Steyrer Bürgermeister Markus Vogl: „Als Bürgermeister der Stadt Steyr freut es mich sehr, dass die 72. Internationale Österreich-Rundfahrt im heurigen Sommer Halt in unserer schönen Stadt macht. Den Steyrerinnen und Steyrern wird die Möglichkeit geboten, Spitzensport direkt vor der Haustür zu erleben. Unsere Stadt wird eine tolle Kulisse bieten, und gleichzeitig hat die mediale Aufmerksamkeit einen enormen Wert für die gesamte Region und die Stadt Steyr.“ Geplant sind Berichte und Übertragungen auf folgenden Kanälen: K19 (Sport- und Freizeitplattform), ServusTV On, ORF Sport plus, ORF1, Oberösterreich heute (ORF Bundesländer-Programm) sowie Eurosport Livestream.

Verkehrsbehinderungen am Renntag

Alle Verkehrsteilnehmer müssen am Tag des Rennens (5. Juli) von 14 bis 17 Uhr speziell im innerstädtischen Bereich mit Sperren, längeren Verzögerungen und Behinderungen rechnen. Der Stadtplatz ist bereits ab den Morgenstunden gesperrt. Auch im Busverkehr müssen Verspätungen und Kurzführungen eingeplant werden. Die städtische Linie 9 (Bahnhof – Stadtplatz – Bahnhof) wird am 5. Juli zwischen 14 und 17 Uhr komplett eingestellt. Nähere Informationen dazu findet man in den Bussen sowie auf der Homepage der Stadtbetriebe Steyr www.stadtbetriebe.at.