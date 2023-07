Newsblog

Petersfeuer löste Großeinsatz der Feuerwehr aus

STEYR-LAND. Die Freiwillige Feuerwehr Losenstein wurde am Freitag, 30. Juni um 21:48 Uhr zu einem Brandverdacht alarmiert. Zahlreiche Anrufer meldeten bei der Landeswarnzentrale einen Waldbrand nach einem Feuerwerk, mit vorerst unklarer Einsatzadresse ...

Schon bei der Anfahrt des ersten Fahrzeuges wurde durch den starken Feuerschein klar, dass es sich um keinen Brandverdacht, sondern ein größeres Ereignis handeln musste. Der Feuerschein war direkt am Waldrand unterhalb des Schönsteins zu erkennen. Da in diesem Gebiet keine Wasserversorgung durch Hydranten oder Löschteiche gegeben ist, wurde durch den Einsatzleiter umgehend Alarmstufe zwei ausgelöst. Im Zuge der Lageerkundung wurde dann zwar rasch bestätigt, dass es sich um ein ordnungsgemäß gemeldetes Brauchtumsfeuer handelte, dies wurde jedoch trotz geltender Waldbrandverordnung unmittelbar am Rand des Waldes abgebrannt.

Um das Übergreifen des Feuers auf den Wald zu verhindern, wurde das Feuer von den Einsatzkräften abgelöscht. Dazu wurde eine Löschleitung von ca. 500m Länge über einen Traktorweg errichtet. Diese wurde mit mehreren Tankwägen im Pendelverkehr, vom ca. 1km entfernten Hydranten gespeist. Durch diese Maßnahmen konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Nach Durchführung der Nachlöscharbeiten und einer Kontrolle auf eventuell vorhandene Glutnester, konnte um 00:28 Uhr Brandaus gegeben werden. Im Einsatz standen 12 Feuerwehren mit 23 Fahrzeugen und 160 Einsatzkräften.