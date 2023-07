Newsblog

Strohpresse geriet in Brand

STEYR-LAND. Die Freiwillige Feuerwehr Dietach wurde am Montag, 3. Juli um 15.52 Uhr zum Brand einer Strohpresse auf einem Feld in der Winklingerstraße an der Grenze zwischen Steyr und Dietach alarmiert ...

Beim Eintreffen wurde festgestellt, dass die Einsatzstelle bereits im Pflichtbereich der Feuerwehr Steyr liegt. Nach Rücksprache mit der Feuerwehr Steyr wurde der Einsatz übernommen. Der Eigentümer hat bereits begonnen den Brand zu bekämpfen, so dass dieser rasch gelöscht war. Nach Kontrolle mittels Wärmebildkamera konnte die Arbeiten fortgeführt werden. Aber bereits nach wenigen Metern geriet die Presse neuerlich in Brand. Der Brand wurde neuerlich rasch gelöscht. Auch ein dritter Versuch scheiterte und wieder musste ein Löschangriff vorgenommen werden.

Die FF Dietach war für ca. zwei Stunden im Einsatz.