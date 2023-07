Newsblog

Betrugs­masche mit Smart­phones aufgedeckt

STEYR. Eine Elektrotechnikfiliale in Steyr kontaktierte am 1. Juli gegen 12 Uhr die Polizei Steyr wegen einem aktuellen Betrugsversuches, wobei die verdächtige Person noch in der Filiale anwesend war. Ein 27-jähriger versuchte ein original verpacktes Handy, ...

das er in der Filiale zuvor gekauft hatte, zurückzugeben, mit dem Grund, ein billigeres Angebot gefunden zu haben. Bei genauerer Betrachtung konnte von einem Mitarbeiter festgestellt werden, dass es sich um ein Nachbau-Handy mit einer anderen Seriennummer handelte und zudem das Gewicht mit Münzen manipuliert wurde, sodass das Originalgewicht der Verpackung erreicht wurde.

Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Bei den Erhebungen stellte sich heraus, dass bereits acht weitere und zwei versuchte Betrugshandlungen mit derselben Vorgehensweise im gesamten Bundesgebiet stattgefunden hatten. Dabei ist mittlerweile ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich entstanden. Der Mann wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr in die Justizanstalt Garsten überstellt.