Newsblog

Rapp ist Glockner­könig und trägt Berg­trikot bei Tour of Austria

STEYR. Die Königsetappe der 72. Tour of Austria stand ganz im Zeichen des Teams Hrinkow Advarics aus Steyr. Jonas Rapp zündet am Großglockner ein Feuerwerk, schließt zur Spitzengruppe auf, holt sich die Krone des Glocknerkönigs, gewinnt die Bergwertung am Fuschertörl und ist damit auch Träger des Bergtrikots. Zum Drüberstreuen darf er morgen mit einer roten Rückennummer an den Start gehen. Diese repräsentiert den aktivsten Fahrer ...

„Unglaublich dieser Tag. Ich hatte so gute Beine und alles was ich mir vorgenommen hatte ging auf“, so Rapp überglücklich im Ziel. „Ich wusste ich muss nach dem Hochtor noch voll draufhalten, um mir auch die zweite Bergwertung zu sichern. Bergab kam Pösti dann immer näher und als der Gegenwind einsetzte war er schon wieder an meinem Hinterrad.“

Dabei war Rapp Anfangs gar nicht in der Spitze vertreten. Aber sein Teamkollege Ziga Horvat deckte die elf Mann starke Fluchtgruppe ab. Der Hrinkow Advarics Profi attackierte am Fuße des Glockners und schloss relativ schnell zur Spitzengruppe auf. Dort angekommen setzte er sich mit Lukas Pöstlberger ab, den er 3 Kilometer vor dem Hochtor stehen ließ. Das Duo wurde erst 20 Kilometer vor dem Ziel vom Feld geschluckt, welches sich auf 40 Mann reduzierte. Dort waren auch Edward Ravasi und Jaka Primozic vertreten. Sie fuhren auf die Ränge 22 und 24, Rapp auf 36. Damit ist Hrinkow Advarics auch das beste Continental Team.

Gewonnen hat erneut INEOS Profi Jhonatan Narvaez aus Ecuador. Morgen steht die „Heimetappe“ auf dem Programm, denn es geht nach Steyr. Mit 197 Kilometer ist sie die längste Etappe der diesjährigen Rundfahrt.