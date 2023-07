Newsblog

Naturnahe Ferien: Camping in Österreich

STEYR. Zumindest ein Teil des Sommers ist für die meisten Menschen in Österreich Urlaubszeit. Dafür muss niemand eine weite Reise auf sich nehmen, denn auch in der Alpenrepublik gibt es Reiseziele für jeden Geschmack ...

Mit dem Caravan die Heimat entdecken

Hohe Berge, tiefe Wälder und romantische Täler bieten zahlreiche Erlebnisse, etwa blühende Almwiesen, rauschende Wasserfälle und spannende Wandersteige. Alle Sonnenanbeter finden herrliche Strände an den Seen im ganzen Land. Mit der Natur fast eins sind Urlauber, die auf einem Campingplatz übernachten. Sie gibt es überall im Land, auch rund um Steyr. Für alle, die zu Hause bleiben müssen und für alle Gäste bietet die Nationalpark-Region ein buntes Ferienprogramm an. An Enns, Steyr und Krems liegen Plätze, die zu einem Wochenende in einer wunderbaren Landschaft einladen.



Einheimische, die nicht jeden Tag pendeln wollen, hängen den Wohnwagen ans Auto und suchen sich einen der idyllisch gelegenen Stellplätze. Die passenden Anhängerkupplungen gibt es für jedes Fahrzeugmodell online und wer möchte, ordert gleich noch einen Fahrradträger dazu. Anhängerkupplungen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Die starre Kupplung ist nicht nur günstig, sondern auch sehr langlebig. Wer sein Auto regelmäßig als Zugmaschine nutzt, wird sie zu schätzen wissen. Abnehmbare Ausführungen sind eher etwas für Autobesitzer, die nur gelegentlich einen Anhänger nutzen. Eine elegante Lösung sind schwenkbare Anhängerkupplungen, die einfach und schnell für den Einsatz bereit sind. Entscheidend bei der Auswahl ist, der Elektrosatz passt. Bei der Wahl des Anhängers ist die von Autohersteller vorgeschriebene maximale Anhängelast und Stützlast zu beachten.



Schöne Campingplätze für jede Jahreszeit

Nur wenige Kilometer von Innsbruck entfernt liegt der Natterer See, an dem sich eine der schönsten Campinganlagen des Landes befindet. Die Gäste können hier einen abwechslungsreichen Urlaub in einer komfortablen Umgebung genießen. Im Zentrum steht der Badesee, zu dem ein attraktiver Aquapark, ein Bootsverleih und eine Kajak-Schule gehören. Eine große Wasserrutsche steht ebenfalls zur Verfügung. In der Umgebung eröffnen sich zahlreiche Angebote zum Wandern, Reiten, Klettern, Rafting und vielen weiteren Aktivitäten. Der Platz steht auch im Winter zur Verfügung.



Ein wundervoller Ausgangspunkt für alpine Abenteuer ist Nenzing, wo im Sommer ausgedehnte Wanderungen und Radtouren möglich sind. Im Winter sorgen Spitzenskigebiete wie das Montafon für einen kurzweiligen Urlaub. Wer den Wohnwagen lieber zu Hause lassen möchte, probiert Glamping, die luxuriöse Variante des Campings. Nach einem erlebnisreichen Tag sorgen Wellnessangebote für Erholung. Für das leibliche Wohl beim Alpencamping sorgen das urige Restaurant Garfrenga und ein neues Fisch- und Steakhaus.



Südlich der Alpen

Rund 100 Campingplätze besitzt Kärnten. Ein schöner Urlaubsort für den Sommer ist der Millstätter See, an dem mehrere Campingplätze ihre Gäste willkommen heißen. Im Sommer stehen die Aktivitäten am und im See im Mittelpunkt des Aufenthalts. Im Frühling und Herbst ist der See ein schöner Ausgangspunkt für Rad- oder Wandertouren. Ziele sind die Nockberge oder der Nationalpark Hohe Tauern. Auch im Winter lohnt sich ein Campingurlaub in Kärnten. Ein Ausflugsziel könnte Bad Kleinkirchheim sein, in dessen Umgebung mehrere Thermalbäder Erholung versprechen. Zudem befindet sich hier ein Ski-Weltcup-Ort, der ein großes Vergnügen im Schnee verspricht.



Auch die anderen Bundesländer Österreichs besitzen attraktive Campinganlagen, die einen naturverbundenen Urlaub ermöglichen.